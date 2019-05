Marino Pusic vertrekt naar AZ

“AZ is in mijn ogen een grote club die al jaren in de top van de Eredivisie presteert. Ik vind het een eer als zo’n club mij benadert”, reageert de 47-jarige trainer vanaf zijn vakantieadres. “AZ heeft een stabiele organisatie en een duidelijke visie. Ook het ambitieuze en innovatieve karakter van de club spreekt mij enorm aan.”



“We zijn blij dat Marino zijn jawoord heeft gegeven aan AZ”, reageert directeur voetbalzaken Max Huiberts van de Alkmaarse club. “Ons ideale profiel was een assistent met de nodige ervaring. Marino voldoet daaraan en heeft in het verleden laten zien goed in deze rol te kunnen functioneren.”