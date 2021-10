Matig FC Twente onderuit tegen Cercle Brugge in oefenduel

Trainer Ron Jans gebruikte het oefenduel in eigen stadion vooral om de reserves van de laatste weken wedstrijdritme te geven. Van de ploeg die vorige week tegen FC Groningen startte, stonden alleen Luca Everink en Michel Vlap in de basis. Naast de internationals ontbraken ook doelman Lars Unnerstall en spits Ricky van Wolfswinkel in de selectie.

Weinig voldoendes

Slordig en nonchalant



FC Twente begon in de lege Grolsch Veste nog wel aardig en had via Virgil Misidjan - na een prachtige steekpass van Luca Ilic - ook de eerste mogelijkheid, maar al snel kregen nonchalance en slordigheden de overhand. De Enschedeërs hadden moeite met het druk zetten van Cercle, dat zonder bal brutaal met drie man achterin durfde te spelen. Tegelijkertijd bood dat voor FC Twente volop ruimte, maar de ploeg was in de eerste helft niet in staat om daar van te profiteren. De nummer 17 van de Belgische eerste klasse kreeg in de eerste helft drie enorme kansen, mede omdat FC Twente een paar keer slecht omschakelde.