Matthew Smith: ‘Was een hectisch en teleurstellend weekend’

ENSCHEDE - Zondag vloog hij naar Wales, vrijdag keek hij toe hoe zijn land Wales van Denemarken verloor, zaterdagochtend vloog hij naar Amsterdam en zondag speelde hij negentig minuten lang tegen Go Ahead Eagles (0-1, red.). Dinsdag speelt Wales nog een oefenduel in Albanië. ,,Maar die sla ik over. Ik heb genoeg kilometers gemaakt”, vindt de middenvelder.

Smith, die aanstaande donderdag 19 wordt, beleefde drukke dagen. ,,Het was hectisch, maar vooral teleurstellend. Vrijdag met Wales verloren we nipt van Denemarken en ook tegen Go Ahead Eagles was het niet goed genoeg”, aldus de Welshman. Smith vond niet dat FC Twente veel onder deed voor de Eagles. ,,We hebben bij vlagen goed gespeeld en hebben enkele goede kansen gehad, maar die wilden er niet in. Hun keeper redde twee keer goed.”

‘Stupid mistake‘

Het is voor FC Twente de tweede nederlaag op rij. Smith baalt van die reeks, maar vindt niet dat er nu opeens crisis is. ,,We need to stick together and work hard. We waren zeker niet minder dan Go Ahead, maar door a stupid mistake geven we het weg.”

Ryan Giggs