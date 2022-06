Maud Roetgering begint weer met voetballen en keert terug bij FC Twente

Geen goed gevoel bij afscheid

Roetgering maakte als speelster alle grote successen mee bij FC Twente en koos in de zomer van 2020 voor haar maatschappelijke carrière. „De competitie werd dat jaar abrupt afgebroken door corona en ik had mijn laatste wedstrijd voor FC Twente gespeeld zonder dat ik het wist”, zegt ze. „Ik heb het nooit goed kunnen afsluiten. Daarom ben ik een half jaar geleden weer in training gegaan. Het was nu of nooit. De club heeft afgelopen tijd niet stil gezeten en als ik keek naar de prestaties begon het nog meer te kriebelen”, vervolgt Roetgering, die sinds 2020 een commerciële functie vervult bij FC Twente en deze rol gaat combineren met het voetballen. „Volgende week start met de eerste training de voorbereiding op het nieuwe seizoen en ik wil elke dag met een grote glimlach op het veld staan.”