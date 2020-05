McClaren heeft spijt: ‘Ik had na titel niet weg moeten gaan bij FC Twente’

de Bankzitter ‘Een piepklein beetje Joop weer in de vezels van FC Twente mag best’

8:55 Opeens zat hij daar, alsof Napoleon was teruggekeerd na jaren van verbanning. Ik kan u het filmpje op YouTube, van pakweg anderhalve maand geleden, aanraden. Want de manier waarop hij naar de mond wordt gepraat, is van een onovertroffen schoonheid. Harry Mens is er een stagiaire bij. Er worden voeten gekust, er wordt gekropen en geslijmd dat je het beeldscherm moet afvegen, en er wordt zo diep gebogen dat het prachtig lesmateriaal is voor de inburgeringscursus in Japan.