McClaren teleurgesteld in voormalig FC Twente-speler Ola John: ‘Hij had de top moeten bereiken’

In Engeland is de verassing groot. „Ola John bij RKC? Hoe kan dat? Ik snap er niets van.” Aan de andere kant van de telefoon hangt Steve McClaren die net hoort dat John zaterdag met RKC tegen Heracles speelt. De oud-trainer had de snelle aanvaller onder zijn hoede tijdens zijn tweede termijn bij FC Twente. „Hoe oud is hij nu? 28 nog maar? Wat is er met hem gebeurd?”



De linksbuiten is na acht grillige jaren in het buitenland teruggekeerd naar Nederland, naar Waalwijk dus. Een gesprek met zijn oude liefde FC Twente liep deze zomer op niets uit. „We proberen de beste keuzes te maken”, vertelt technisch directeur Jan Streuer erover. „We hebben gekeken naar de prestaties van John in de laatste jaren en hebben voor andere spelers gekozen. Achteraf weet je pas of we daar goed aan hebben gedaan.”