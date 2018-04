Medewerkers FC Twente: 'Klote seizoen, maar liefde verandert nooit'

In de brief gaan de medewerkers in op de degradatie van zondag: ''Het is de keiharde realiteit. We spelen volgend seizoen in de Eerste Divisie. Marino zei het gisteren goed; je degradeert niet in 1 of 2 wedstrijden, maar over een heel seizoen. Dit was een klote seizoen. Iedere keer als we dachten dat de ommekeer zou komen, bleef die uit.''