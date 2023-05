Mees Hilgers na twee maanden weer in de basis bij FC Twente

Hilgers raakte in die wedstrijd geblesseerd. Hij is al een paar weken fit, maar trainer Ron Jans hield in de voorbije wedstrijden vast aan de goed spelende Julio Pleguezuelo. Naast Pröpper mist FC Twente nog een centrale verdediger: Max Bruns is nog niet hersteld van zijn enkelblessure. De rest van de selectie is fit.