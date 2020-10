Meespelen Roemeratoe onzeker bij FC Twente; Pierie lonkt naar basisplaats

Tevreden met centrale verdedigers

Schenk stond in de besloten training van donderdag nog op het veld, maar een paar uur later was hij geen contractspeler meer in Enschede. ,,Xandro heeft het fantastisch gedaan in de eerste drie wedstrijden, maar we wisten dat hij nog openstond voor een ander avontuur", aldus Jans, die niet bij technisch directeur Jan Streuer heeft aangeklopt voor een vervanger. ,,Als je me een paar weken geleden had gezegd dat we Pleguezuelo, Dumic en Pierie hadden voor centraal achterin, met daarachter een jonge jongen, dan was ik dik tevreden geweest", zegt de oefenmeester.