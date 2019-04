Meespelen Wout Brama wordt last-minute-belissing

Pusic heeft niet gemerkt dat zijn spelersgroep in de voorbije dagen onder hoogspanning stond. Terwijl onder de supporters na twee verliesbeurten de doemscenario’s al de ronde doen, is er volgens de oefenmeester niets aan de hand. „Ik voelde bij de spelers deze week geen extra spanning. Wel een extra focus en dat is goed”, zegt hij. „Als je een tijdje geleden had gezegd dat we op vijf duels voor het einde zeven punten voor zouden staan, dan hadden we met zijn allen de polonaise gelopen. De wedstrijd tegen Telstar is belangrijk, en natuurlijk is het zo dat de druk toeneemt als je dichter bij de finish komt. Maar het is overdreven om dit de wedstrijd van de eeuw te noemen. We hebben ons in een fantastische uitgangspositie gemanoeuvreerd en gaan met het volste vertrouwen en vol goede moed naar de wedstrijd tegen Telstar.”