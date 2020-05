Meeste spelers FC Twente geruisloos vertrokken: ‘Het was alsof de selectie in het niets oploste’

Aitor bedankte in een brief op social media FC Twente voor ‘de twee mooiste jaren’ in zijn loopbaan, Javier Espinosa liet in een interview in een Spaanse krant optekenen dat hij vertrekt en Barcelona-huurling Oriol Busquets meldde op Instagram dat hij ‘voor altijd een Tukker’ is. De huurlingen Noa Lang, Giovanni Troupée en Joel Latibeaudiere hadden eerder al een berichtje voor de fans achtergelaten. Door de coronacrisis is het afscheid van de club anders dan in normale tijden. Geen bloemen, geen applaus, geen woorden van dank.