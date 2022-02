Messcherpe FC Twentespits Van Wolfswinkel schiet nóg een keer raak in Waalwijk

Brenet bezorgt FC Twente gelijkma­ker tegen Go Ahead, grote vraag: was het geluk of een ‘bewussie’?

ENSCHEDE - Het was een beetje perfectie en een beetje geluk, zei Joshua Brenet (27) na zijn goal voor FC Twente tegen Go Ahead Eagles. Van 0-2 was het dankzij hem 2-2 geworden. De ontlading in De Grolsch Veste was groot en zijn blije gezicht na afloop zei alles.

21 februari