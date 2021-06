Met de complimenten van de bondscoach: ‘Het veld in Enschede was geweldig’

ENSCHEDE - FC Twente en de KNVB kijken met een goed gevoel terug op de interland van het Nederlands elftal tegen Georgië zondag in De Grolsch Veste. „De KNVB was tevreden en wij waren tevreden”, zegt Richard Peters, de woordvoerder van de Enschedese club.

En niet onbelangrijk: ook de bondscoach Frank de Boer had na afloop een compliment in huis. „Hij vroeg of we de grasmeesters wilde bedanken, want het veld lag er volgens hem geweldig bij”, aldus Peters.

Het was na het duel tegen Japan in 2009 de tweede keer dat Oranje Enschede aandeed. Maandagmorgen was er een evaluatie van alle betrokken partijen. „En daaruit kwam naar voren dat iedereen de samenwerking als zeer prettig had ervaren”, zegt Peters. „Het was voor ons als club heel leuk om te doen, en hopelijk mogen we straks 30.000 mensen in het stadion hebben als we weer een interland mogen houden.” Door de coronamaatregelen waren er dit 7500 toeschouwers.

Overigens kan het stadion Oranje aangekleed blijven, want volgende week dinsdag spelen de Leeuwinnen in Enschede een interland. Tegenstander is Noorwegen. Ook dan mogen 7500 mensen naar binnen.