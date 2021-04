Met een sneltest eindelijk weer naar De Grolsch Veste

Bij FC Twente - FC Utrecht en FC Emmen - Heracles mogen er weer fans in het stadion

6 april De rijksoverheid start nog deze maand met pilots met testbewijzen, waaronder in speelronde 30 van de eredivisie. Vanaf vrijdag 23 april kan er op die manier weer publiek in de stadions, op voorwaarde dat supporters een negatieve coronatest kunnen laten zien bij de entree. Het is nog onduidelijk of er ook publiek welkom is in volgende speelronden.