Met het veldspel van FC Twente is niet zoveel mis, nu nog scorend vermogen

Bij FC Twente hoefde je in de voorbereiding geen telraam te gebruiken. Wie herbergt het killersinstinct? De spits waarmee FC Twente de competitie aftrapt maakte in een seizoen ooit veertien goals. Niet slecht, zou je denken, maar ter nuance: Haris Vuckic kwam in dat jaar uit voor het team van Newcastle United onder 23 jaar. De statistieken laten verder zien dat Vuckic op het allerhoogste niveau nooit een afmaker is geweest. Zo vreemd is dat niet, want hij speelde bijna zijn hele loopbaan op het middenveld. Zijn cijfers na de voorbereiding: één treffer tegen Jong Ajax. Als aanspeelpunt en verdeelstation doet hij het vooralsnog prima in de punt van de aanval, maar verwacht van de aanvalsleider van FC Twente geen doelpuntenreeks. Vuckic staat daarmee niet alleen bij FC Twente.