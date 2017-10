Met Verbeek keert een markante coach terug in de eredivisie

Gertjan Verbeek keert terug in de eredivisie. De 55-jarige coach gaat aan de slag bij FC Twente en is daarmee voor het eerst verantwoordelijk bij een eredivisieclub sinds zijn ontslag bij AZ op 29 september 2013.

FC Twente is na Heracles Almelo, SC Heerenveen, Feyenoord en AZ de vijfde Nederlandse club waar Verbeek hoofdcoach wordt. Zijn eerste stappen als hoofdcoach zette hij in 2001 bij Heracles Almelo nadat hij tussen 1994 en 2001 jarenlang assistent was van Foppe de Haan bij SC Heerenveen. Hij keerde na zijn tijd in Almelo in 2004 terug in Heerenveen als opvolger van diezelfde De Haan.

Maasgebouw

Mede door jaarlijkse plaatsing voor de UEFA Cup verdiende Verbeek in 2008 een baan als hoofdcoach van Feyenoord. Het huwelijk tussen de Rotterdammers en Verbeek bleek geen gelukkige. De spelersgroep keerde zich nagenoeg unaniem tegen Verbeek en hij werd verantwoordelijk gehouden voor de twaalfde plek waarop Feyenoord op het moment van zijn ontslag stond. De in Deventer geboren coach had desondanks wel altijd de steun van Het Legioen, dat het bij zijn ontslag voor hem opnam bij het Maasgebouw door zijn naam te scanderen.

Volledig scherm Gertjan Verbeek spreekt de supporters toe bij de Kuip in Rotterdam. Verbeek concludeerde tijdens de training die ochtend dat er een onwerkbare situatie was ontstaan tussen hem en de spelersgroep van Feyenoord.

Bekerwinst

In 2009 keerde Verbeek terug bij Heracles Almelo waar hij na de zesde plaats in de eredivisie een contract verdiende als hoofdcoach van AZ. Daar won hij de enige prijs in zijn trainerscarrière tot nu toe. In de bekerfinale in het seizoen 2012/2013 werd PSV met 2-1 verslagen. Ondanks goede resultaten in Alkmaar werd Verbeek ook daar vroegtijdig op straat gezet vanwege gebrek aan chemie tussen de spelersgroep en de hoofdtrainer.



Zijn laatste twee dienstverbanden waren in Duitsland. Van oktober 2013 tot en met april 2014 was hij coach van 1.FC Nürnberg waarna hij tussen 2015 en 2017 twee jaar lang coach was bij VfL Bochum.

Volledig scherm Gertjan Verbeek toont de KNVB-beker aan de fans van AZ. © Foto: SCS/Sander Chamid

Markant