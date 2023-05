Michel Vlap schiet FC Twente naar ruime zege in Emmen

FC Twente heeft de vijfde plaats weer in handen. De ploeg van Ron Jans won in Emmen zondagmiddag voor het eerst sinds 11 maart weer eens een uitwedstijd. Net als toen bij Fortuna werd het ook nu 0-3.

FC Twente heeft dit seizoen heel wat uitwedstrijden gespeeld, waarin het wel applaus oogstte maar geen punten pakte. Zondagmiddag aan De Meerdijk was het andersom. De ploeg speelde een uiterst slordige en moeizame wedstrijd, maar aan het eind van de rit klom de ploeg wel weer over Sparta heen naar plek vijf.

De bezoekers beslisten de wedstrijd tussen de 70ste en 75ste minuut. Hoewel FC Twente niet beste speelde, had de ploeg zeker in de tweede helft wel het overwicht. Het werd in Emmen de middag van Michel Vlap. In de eerste helft kwam hij nauwelijks in het spel voor, na rust was hij met twee treffers eindelijk eens beslissend voor FC Twente.

Zwak

FC Twente haalde voor rust alleen in de eerste vijftien minuten een acceptabel niveau. Dat leverde ook twee doelpogingen op van Vaclav Cerny. Maar na die redelijke openingsfase zakte de ploeg ver weg. Het ontbrak FC Twente lange tijd aan alles. Trainer Ron Jans meldde zich meerdere keren geërgerd aan de zijlijn om zich te beklagen over het gebrek aan daadkracht in de duels. Ook voetballend was het ondermaats. Van achteruit werd er nauwelijks opgebouwd, waardoor spits Manfred Ugalde een reeks van onbespeelbare ballen kreeg.

Kansen Emmen

Emmen nam de wedstrijd halverwege de eerste helft ook even over. De thuisploeg kreeg binnen een minuut ook twee dotten van kansen. De eerste was voor de Tukker Mike te Wierik, die na een vrije trap van Mark Diemers ongehinderd mocht inkoppen. Enkele tellen later schoot Richairo Zivkovic rakelings voorlangs.

Volledig scherm De beste kans voor FC Twente voor rust: Vaclav Cerny strandt op doelman Mickey van der Hart. © Pro Shots

Cerny alleen dreigend

Hoewel Cerny ook de nodige slordige momenten kende, moest al gevaar bij FC Twente van hem komen. Na ruim een half uur spelen werd hij geweldig vrijgespeeld door Manfred Ugalde, maar bij de afronding strandde hij op doelman Mickey van der Hart.

Ingreep

Jans greep in de rust in en haalde de zwak spelende Virgil Misidjan uit het elftal. De linkerspits werd vervangen door Ricky van Wolfswinkel, die in eerste instantie genoegen moest nemen met een plek op de bank. FC Twente drong in de tweede helft wel meer aan, maar het spel bleef slordig en miste elke overtuiging. Omdat Emmen er ook weinig van bakte, deed het duel pijn aan de ogen.

Volledig scherm © Pro Shots / Ron Jonker

Ban gebroken

Uiteindelijk werd het duel na 70 minuten opengebroken na een onhandige overtreding van Te Wierik. Het was Michel Vlap, die de bal vervolgens heerlijk binnen krulde: 0-1. Het was een goal die qua schoonheid volledig detoneerde bij het niveau van de wedstrijd. Een kwartier later was na een snelle uitbraak 0-2. Het schot van Cerny werd onderweg van richting veranderd, waardoor doelman Van der Hart kansloos was.

Emmen gooide daarna alle zekerheden overboord en de ploeg was ook nog een keer dichtbij een treffer. Zo strandde een volley van Julius Dirksen op de lat. Maar het slotakkoord was voor Vlap die met zijn tweede van de middag en de derde van het seizoen de 0-3 binnenschoot. Dat gebeurde zowaar na een fraaie aanval.

Volledig scherm Michel Vlap juicht na zijn treffer voor het uitvak. © Pro Shots

