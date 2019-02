‘Mini-derby’ Heracles-Twente eindigt onbeslist

Het duel werd op voorschrift van de lokale autoriteiten op dinsdagmiddag afgewerkt. Ondanks dat tijdstip waren er honderden toeschouwers in het Polman Stadion. In het uitvak zaten 45 supporters van Twente, die vanwege de verplichte combi met de bus naar Almelo waren gereisd.

Het verschil in benadering van de tweede elftallen was goed zichtbaar in de opstellingen. Waar Heracles ervaren eredivisie-spelers als Van Nieff, Duarte en Dos Santos opstelde, speelde Twente met een jongere ploeg. Zo is de rechtsback Luca Everink een eerstejaars A-junior. In het laatste deel kwamen er bij Heracles drie jongens uit de academie in het veld.