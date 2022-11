Minister na ‘homospreekkoor’ bij FC Twente: ‘Wedstrijden moeten sneller stilgelegd worden’

ENSCHEDE - Wedstrijden in het betaald voetbal die worden verstoord door homofobe of discriminerende spreekkoren, zoals onlangs bij FC Twente - FC Groningen, moeten sneller worden stilgelegd. Dat vindt minister voor langdurige zorg en sport Conny Helder. ‘Iedere seconde dat zo’n spreekkoor aanhoudt is er één teveel.’

De minister reageert daarmee op Kamervragen die gesteld waren naar aanleiding van de wedstrijd FC Twente - FC Groningen. Supporters van de thuisclub zongen richting het uitvak minutenlang ‘het zijn de homo’s, ja, de homo’s, het zijn de homo’s van Groningen’, op de toon van Una Paloma Blanca. Tot ergernis van Fijke Hoogendijk, die als vertegenwoordiger van de Alliantie Gelijkspelen in het stadion was. Juist om te praten over een veiliger sportklimaat voor de LHBTI-community.

FC Twente liet later weten dat de spreekkoren een aantal keren klonken, maar telkens van korte duur waren omdat ze tussentijds werden onderbroken; om die reden is ervoor gekozen om het ‘protocol’ niet in werking te stellen. Zo werd er bijvoorbeeld niet door een speaker gevraagd om met het gezang te stoppen.

Lengte spreekkoor niet doorslaggevend

Na de wedstrijd, en nadat - volgens FC Twente - een ‘aantal mensen’ zich hierover hadden beklaagd, volgde een publiekelijk statement, waarin de spreekkoren werden afgekeurd. Ook gaf de club toe dat ze wel had moeten ingrijpen. Maar hoe lang moet een spreekkoor duren, voor ingegrepen wordt? Dat wilden Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks) en Jeanet van der Laan (D66) van minister Helder weten.

Zij geeft in haar antwoord aan dat er, volgens de Richtlijn Bestrijding Verbaal Geweld, gelet wordt op de factoren ‘verstaanbaarheid, waarneming en signalering, inhoud, frequentie en omstandigheden’, maar dat de lengte of duur van een spreekkoor niet van doorslaggevende betekenis is. ‘Wat het kabinet betreft is iedere seconde dat een discriminerend spreekkoor aanhoudt, er één te veel.’

Strafbaar

Op dit moment is het Openbaar Ministerie in gesprek met clubs en de KNVB over welk gedrag in principe strafbaar is. Als er dan voldoende bewijs is (bijvoorbeeld camerabeelden), kunnen individuele personen mogelijk ook strafrechtelijk vervolgd worden voor het zingen van racistische, homofobe of antisemitische leuzen.

De minister vindt dat een wedstrijd soms wel eerder stilgelegd mag worden, als homofoob of discriminerend gezang klinkt, omdat ze een negatief effect hebben op zowel kinderen als volwassenen en niet thuishoren in de sport. Ook supportersverenigingen moeten hierin hun verantwoordelijkheid pakken, stelt Helder, die daarover graag met hen in gesprek gaat.

Bij zowel het ministerie als bij de KNVB is niet bekend hoe vaak homofobe of racistische spreekkoren klinken vanaf tribunes, of hoe vaak een wedstrijd om die reden is stilgelegd. Meldingen daarover worden niet centraal geregistreerd en voor langere tijd bijgehouden.