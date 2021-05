Mooie herinneringen en smeuïge details over bekerfinale FC Twente in nieuw boek: ‘Ze hadden een beetje te veel zelfvertrouwen’

Enschedese begraaf­plaats krijgt speciaal urnenveld voor FC Twen­te-fans

13 mei ENSCHEDE - Met de rouwauto langs het stadion, uitgestrooid worden in de Grolsch Veste; het is voor vele FC Twente-fans een laatste wens. Maar de club kan niet aan al die verzoeken meewerken. Daarom wordt er gewerkt aan een alternatief: een speciaal urnenveld, op de Westerbegraafplaats. Geheel in FC Twente-stijl.