Munsterman en Jansen treffen oude bekende in Champions League

De kampioen van Tsjechië was in 2016 de tegenstander van FC Twente Vrouwen in de eerste ronde van de Champions League. Twente won het tweeluik met een 2-0 en 3-1 zege. In de thuiswedstrijd, in de Grolsch Veste, maakten Jansen en Munsterman de negentig minuten vol. En ook bij de uitwedstrijd stonden beide speelsters aan de aftrap, maar werd Ellen Jansen vlak voor tijd gewisseld.

Eerste doelpunt

Jansen ging in 2014 bij FC Twente de geschiedenisboeken in als eerste doelpuntenmaakster in de Champions League. Samen met Munsterman bereikte de spits twee jaar op rij de achtste finale met de Tukkers.

Ajax