Na 8 jaar regenwoud geloof je je ogen niet: FC Twente gaat Europa in en Alfred Schreuder wordt trainer van Ajax

Eén rondje, terwijl de helft van de aanhang nog ergens op een strandje lag, duurde het avontuur destijds. Hakim Ziyech was de chagrijnige regisseur en trainer was de man die dezer dagen best vaak in het nieuws is: Alfred Schreuder. In Twente vonden we de correspondent van De Telegraaf ongeschikt. Nu is de man die we in Enschede saai, zouteloos spel verweten, de gedroomde opvolger van Erik ten Hag bij Ajax, de club die van zichzelf altijd betoverend voetbal behoort te spelen.