Na apathie van Feyenoord, wacht nu furie van NAC

de Bankzitter Wij waren hier de tijd weer eens ver vooruit

18 april Zoals wel vaker waren wij hier in de regio de tijd weer eens ver vooruit, in dit geval met de 1,5 metermaatschappij. Op maandag 16 september 2014 zaten we met z’n allen lekker ver uit elkaar in een voetbalstadion. Die avond keken er 72 toeschouwers in De Grolsch Veste naar de eerstedivisiewedstrijd Jong FC Twente - Jong PSV.