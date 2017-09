Na break wacht FC Twente en Heracles tegenstand uit Rotterdam

Hoe staan de clubs er ook alweer voor?

FC TWENTE

De interlandbreak en de laatste week van de transfermarkt hebben even voor wat afleiding gezorgd. Maar de feiten liggen er nog steeds: drie gespeeld, nul punten en voetbal dat nergens op leek. Zondag bij Sparta moet de bodem worden gelegd, anders wacht de club ongetwijfeld een hete herfst.

HERACLES

De zege op Ajax in de eerste wedstrijd kwam na meer dan 50 jaar totaal onverwacht en bracht een lading vertrouwen en vrolijkheid mee. Daarna volgden twee gelijk spelen, waarvan de laatste thuis tegen Excelsior een teleurstelling was. Dat was er nou juist een om wel te winnen. Heracles speelt vooral op de counter, een speelwijze waar trainer John Stegeman niet trots op is, omdat hij van mooi voetbal houdt. Maar het is realisme, de ploeg heeft er vijf punten mee verdiend.

FC TWENTE

In Enschede is er een nieuwe centrale verdediger bij gekomen, een rechtsbuiten en een linksback. De Nederlandse Fin Thomas Lam is de vervanger van de verkochte Joachim Andersen, Luciano Slagveer moet het vastgelopen elftal meer aanvallende impulsen geven, terwijl Cristian Cuevas uit Chili achterin de concurrentie moet aangaan met Dejan Trajkovski. Drie huurlingen, want geld voor transfersommen is er niet. Lam en Slagveer kennen we, Cuevas hadden we eigenlijk ook moeten kennen, maar in zijn vorige periode in Nederland viel hij niemand op. Bij Vitesse speelde hij onder André Paus bij de reserves.

HERACLES

Samuel Armenteros is net voor het sluiten van de transfermarkt vertrokken naar Benevento Calcio, verdediger Roland Baas is voor de breedte aan de selectie toegevoegd en aanvaller Kai Huisman (voorheen Emmen) is nog op proef. Dat was het wat Heracles betreft. Het vertrek van Armenteros was al opgevangen door Paul Gladon deze zomer te huren van Wolverhampton Wanderers. Hij speelde tot nu toe ook alle drie duels in de spits.

Opvallende ontwikkelingen?

FC TWENTE

Haris Vuckic is fit en Michael Liendl wordt steeds fitter, net als Oussama Assaidi en Adnane Tighadouini. Dat mag ook wel een keer, maar goed. Trainer René Hake is er van overtuigd dat, mits hij alles aan boord heeft, er nog best iets moois kan groeien van dit vreemdelingenlegioen in Enschede. Een Belg, twee Finnen, twee Duitsers, een Marokkaan, twee Oostenrijkers, een Macedoniër, een Engelsman, twee Slovenen, een Chileen wat Nederlanders en een paar Tukkers: de oefenmeester heeft de leiding over een internationale onderneming. De voorbereiding is in Enschede nog lang niet ten einde.

HERACLES

De geblesseerde spelers zijn op de weg terug, verdediger Dario van den Buijs trainde deze week weer mee na een voetkneuzing, Wout Droste (buikspierwand) haakt aan. Buitenspeler Brandley Kuwas raakte in het laatste duel tegen Excelsior geblesseerd aan de knie, de vraag is nog hoe hij er voor staat. Jamiro Monteiro is op pad geweest met Kaapverdië en is er vandaag weer.

Verder nog bijzonderheden?

FC TWENTE

Wat was er ook alweer op zaterdag 15 april? Antwoord: Toen won FC Twente zijn laatste wedstrijd in de eredivisie. Thuis tegen NEC werd het 3-0. De Enschedese club heeft inmiddels zes nederlagen op rij achter de rug en alleen in 1966 deed de club het nog slechter. Destijds ging Twente zeven keer onderuit. Nog een paar alarmerende cijfers: Twente heeft nu vijf uitwedstrijden op rij verloren en won op 17 maart voor het laatst buitenhuis, uit bij Roda JC.

HERACLES