Na de complimenten wil FC Twente ook de punten van PSV

FC Twente kan in elk geval nog geen beroep doen op Wout Brama en Jayden Oosterwolde. Met beide spelers gaat het de goede kant op, zegt trainer Ron Jans. Oosterwolde deed vrijdag de warming-up op het veld mee. De linkervleugelverdediger hoopt volgende week tegen Vitesse weer aan te kunnen sluiten bij de wedstrijdselectie.

De langdurig geblesseerde Vaclav Cerny is vrijdagmorgen geopereerd aan zijn kruisband. Hoewel de van FC Utrecht gehuurde speler onder contract staat in de Domstad, gaat hij bij FC Twente revalideren.

Naast de drie geblesseerden zijn er nog wat vraagtekens. „We hebben wat fysieke ongemakken richting PSV en we moeten zaterdag bekijken hoe zich gaat uitpakt”, aldus Jans, die verder niet op namen inging.

Soms top, soms groot verval

Volgens Jans is de tegenstander van zaterdag af en toe ‘voer voor psychologen’. „Ze spelen soms wedstrijden met twee gezichten. Dan laten ze als ploeg geweldige dingen zien en om vervolgens heel ver terug te vallen”, aldus de oefenmeester. Dat was bij de eerste ontmoeting in Enschede ook zo. Toen was PSV voor rust oppermachtig, na de pauze kwam FC Twente knap terug (1-1). „In de maand januari heeft PSV niet de beste resultaten behaald en toch verwacht ik dat ze tegen ons volop druk zetten”, zegt Jans. „In die fases moeten wij kijken of we gebruik kunnen maken van de ruimte achter hun verdediging. Voor ons is het belangrijk dat we de overtuiging hebben, doorgaan met energie brengen en ballen veroveren. Als je dat doet krijg je ook tegen PSV kansen en kun je goals maken.”

FC Twente te weinig punten

Zijn collega Schmidt roemde vrijdag FC Twente op de persconferentie. „Het is een moeilijk te bespelen ploeg. Het verbaast me eigenlijk dat ze niet meer punten hebben. Ik vind het een van de beste teams in de competitie. Twente speelt met veel intensiteit en heeft technisch vaardige spelers. Het wordt een lastige wedstrijd”, aldus de oefenmeester die nog altijd niet de beschikking over Götze en Gakpo.