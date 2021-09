‘Na een enorme omweg is Luca Everink hopelijk verlost van alle twijfels’

Want er gebeurde weer genoeg: zo was er in Heerenveen het prima basisdebuut van Luca Everink, die een enorme omweg heeft moeten afleggen om bij FC Twente in het eerste elftal te komen. En bij Heracles was er een opvallende rol weggelegd voor doelman Janis Blaswich, terwijl hij nauwelijks wat te doen had. Hoe zat dat? En waarom kiest Delano Burgzorg altijd de moeilijkste oplossing en wat is dat toch met het gefrommel van Joël Drommel?