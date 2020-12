Na het slechte begin, nu het happy slot: FC Twente vloog in 2020 alle kanten op

Terugkijken en vergelijken is soms leuk, maar heeft vaak weinig zin. Maar om het jaar te duiden is het in dit geval toch handig de situatie van vorig seizoen er even bij te pakken en naast die van dit moment te leggen. Toen op 7 maart van dit jaar de eredivisie werd afgebroken, stond FC Twente na 26 wedstrijden op 27 punten. De angst voor de nabije toekomst hield de club in een ijzeren greep.