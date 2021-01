Na jaren van frustratie krijgt de 'eigen kweek' weer de kans bij FC Twente

Op weg naar het krachthonk waar de spelers van de eerste selectie aan het werk zijn neemt Ron Jans eerst even de afslag naar de kamer waar Job ten Thije zit, de trainer van FC Twente/Heracles onder 21 jaar. Even bijpraten over de laatste stand van zaken. Het is iets kleins en het klinkt als heel normaal, maar de voorbije jaren was de meest gehoorde klacht vanuit de opleiding dat er ‘van boven’ geen enkele aandacht was voor de jeugd.