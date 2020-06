Na moeizame zoektocht waagt Streuer de sprong wel naar FC Twente

Voetbal is niet gevaarlijk, samen zingen is dat wel

6 juni ALMELO/ENSCHEDE - Voetbal is in coronatijd een veilige sport, zo jubelde de KNVB vorige week in een persbericht. Wat vindt de spits van Heracles daar van? En de verdediger van FC Twente? En hoe kijkt een Almelose arts tegen die conclusie aan? Kunnen we weer de wei in met z’n allen of is voorzichtigheid geboden?