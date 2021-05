Na Ziyech was er niemand zo succesvol bij FC Twente als Danilo

Wie de symboliek wil zien, zag in het laatste optreden van Danilo de twee uitersten van FC Twente dit seizoen samenkomen. Eerst was daar op Hemelvaartsdag bij RKC de lach na zijn doelpunt. En vlak voor tijd was er de frustratie na zijn rode kaart. Na afloop bood de spits via Instagram zijn excuses aan de supporters aan. Dit was niet het afscheid dat hij voor ogen had van FC Twente. Komende zomer keert hij terug naar Ajax, waar hij nog een 1-jarig contract heeft. Het is nog onduidelijk wat Ajax met hem wil. Als de Amsterdamse club besluit hem te verkopen, ontvangt FC Twente nog een deel van de transfersom.

Ziyech de beste

Danilo is na de Turk Enes Ünal de meest scorende spits van de voorbije vijf seizoen bij FC Twente. Hij was ook nog eens goed voor vijf assists waardoor hij sinds Hakim Ziyech in 2015/16 de speler is die het meest betrokken is geweest bij een doelpunt van de Enchedeërs. Ziyech had een aandeel in 27 treffers. Hoe afhankelijk FC Twente is van Danilo, blijkt wel uit het feit dat de laatste goal van de ploeg die hij niet maakte, dateert van 13 maart. Toen schoot een speler van AZ de bal in eigen doel. Het gebrek aan scorend vermogen van FC Twente wordt nog het best geïllustreerd aan de hand van de middenvelders. Het viertal Brama-Zerrouki-Bosch-Roemeratoe was dit seizoen goed voor drie treffers. De geblesseerde Luka Ilic, die voor het creatieve vermogen moest zorgen, bleef steken op twee goals en twee assists.