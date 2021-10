Naast de blijheid van Cerny, staat het nieuwe onheil voor Everink

Bij Cerny was de glimlach niet van het gezicht te branden, de Tsjech was zo blij als een kind dat hij na ruim tien maanden weer een deel van de groepstraining mocht meedoen. Cerny zit na zijn kruisbandletsel in de laatste fase van zijn herstel. Toen de rest van de groep kleine felle partijtjes deed, ging hij volgens afspraak naar de zijkant. Voor fysiek contact is het nog te vroeg.