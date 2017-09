Nabeschouwing: 'De euforie was ongekend in Enschede'

FC Twente Vrouwen pakt punt na bizarre avond

29 september HENGELO – FC Twente Vrouwen heeft een punt gepakt tegen SC Heerenveen. Het duel zou vrijdagavond om 19.30 uur beginnen, maar dat gebeurde pas een uur later, omdat de KNVB geen arbitrage had aangesteld. In Hengelo moest er door die blunder geïmproviseerd worden om het duel door te laten gaan.