Nabeschouwing: 'Grote houvast voor FC Twente is dat Roda nog slechter is'

Verslaggever Fardau Wagenaar was bij beide wedstrijden. ''Na afloop van Groningen - Twente kreeg ik een beetje een geïrriteerde reactie.'' Collega Leon ten Voorde snapt dat wel: ''Ja, die dachten natuurlijk: 'Daar heb je ze weer met hun bekende vragen na een nederlaag'. Maar goed, het zijn wel de feiten. Zes wedstrijden, drie punten, vijf wedstrijden verloren. Dat is zwaar onder de maat.''

''Aan de ander kant, heb je geluk dat Roda JC er nog is'', vervolgt Fardau. Collega Leon: ''Klopt. Dat is het grote houvast voor FC Twente. Dat Roda JC nog slechter is.''