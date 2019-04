NAC-supporters hangen spandoek op bij de Veste: ‘Gehaat en asociaal’

NAC bungelt momenteel onderaan in de Eredivisie, waardoor degradatie naar de Eerste Divisie op de loer ligt. FC Twente promoveerde juist afgelopen week; de club speelt volgend seizoen weer in de Eredivisie. ‘Zonder fraude kunnen jullie niet bestaan. Gehaat en asociaal - Duitsers scheppen allemaal’, staat er op het spandoek bij de Grolsch Veste. Voor het doek staan twee emmers, die geschilderd zijn in de kleuren van de Duitse vlag.

500 kilo zout

Het is niet voor het eerst dat supporters van de Bredase club toeslaan in Enschede. Vorig jaar mei strooiden NAC-fans 500 kilo zout voor het stadion in Enschede. De supporters wilden daarmee ‘extra zout in de wonden van FC Twente gooien’, dat toen net was gedegradeerd naar de Eerste Divisie.