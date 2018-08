Nacho Monsalve tekent bij FC Twente: 'Een grote club, ook in Spanje'

ENSCHEDE - Nacho Monsalve is officieel speler van FC Twente. De 24-jarige Spaanse verdediger was donderdag al aandachtig toeschouwer bij de oefenwedstrijd van FC Twente in Goor. Hij zette vrijdagmiddag zijn handtekening onder een contract voor één seizoen.

"FC Twente is een grote club, ook in Spanje", zegt Nacho op de website van de club. "Ik wil me zo snel mogelijk aanpassen en zal er alles aan doen om de club weer terug te brengen waar hij hoort." De 24-jarige Spanjaard heeft een link met het land waar hij nu gaat spelen: zijn oma komt uit Nederland.

Opbloeien

Technisch directeur Ted van Leeuwen ziet potentie in de verdediger die zijn opleiding genoot bij Atletico Madrid. "Een speler waar we veel vertrouwen in hebben. Hij kan bij FC Twente opbloeien tot iets moois. Nacho was op jonge leeftijd al een groot talent in Spanje."