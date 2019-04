Nagalm FC Twente: Er klopte niets van bij de koploper

ENSCHEDE - Het duel tussen FC Twente en FC Dordrecht was vrijdagavond een kleine tien minuten oud, toen al duidelijk werd dat de veldbezetting rammelde. Er kwam geen reactie van de bank. De koploper liep als een kip zonder kop over het veld en trad door het falen van velen het noodlot tegemoet.

FC Twente speelt al een tijdje in een veredelde 4-2-4–opstelling. Dat vraagt in defensief opzicht veel corrigerend vermogen van de twee middenvelders, omdat de vier voorin totaal niet samenwerken bij het druk zetten. Een fitte Wout Brama weet doorgaans veel bij te sturen en te corrigeren, maar als de routinier ontbreekt hangt de ploeg als los zand aan elkaar. Vrijdagavond werd de nummer 17 van de ranglijst, die een zeer matige indruk achterliet, in de kaart gespeeld door de speelwijze van Twente.

Gaten

Het plan van aanpak klopte van geen kant en werd onderweg niet of nauwelijks aangepast. Achter de twee spitsen Fred Friday en Jari Oosterwijk, die overigens met en zonder bal totaal geen chemie hebben, lag constant een gat waar de middenvelders van Dordrecht de bal konden oppikken. De twee middenvelders van Twente -Mathhew Smith en Jelle van der Heyden - kwamen voortdurend een mannetje tekort, waardoor de thuisploeg er nooit druk op kreeg.

Het duel schreeuwde om een aanpassing in de veldbezetting. Een middenvelder erbij, een bijvoorbeeld op 10. Of eentje op 6 met twee spelers daarvoor. Die omzetting kwam er niet. Als Twente al eens voor het doel van de bezoekers kwam, was de bezetting voor de goal niet aanwezig. De linkerhand van de ploeg had geen idee waar de rechter mee bezig was, en andersom.

Espinosa zakte te extreem

In de rust bracht trainer Marino Pusic Rafik Zekhnini, die voorin aan de linkerkant Javier Espinosa afloste. Die liet zich wat zakken, maar dat deed hij veel te extreem. De Spanjaard ging de ballen ophalen bij de centrale verdedigers van Twente, die sowieso al vrij waren omdat Dordrecht massaal terugplooide. Zo was Twente soms al 3 of 4 spelers in de opbouw kwijt, terwijl juist het middenveld om een extra buffer vroeg. Later wisselde Pusic nog Fred Friday voor Oussama Assaidi, die bijna wanhopig op zoek is naar iets van zijn vorm van weleer. Assaidi en Zekhnini liepen elkaar vooral in de weg aan de linkerkant.

Koploper onwaardig