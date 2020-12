Nagalm: FC Twente vindt nooit een antwoord en beleeft kansloze avond

DE STRATEGIE VAN DE TEGENSTANDER

In Nederlands wil bijna elke ploeg lekker opbouwen van achteruit. Dat de keeper een medespeler in het eigen strafschopgebied aanspeelt, hoort daar bij. FC Twente wist dit seizoen wel raad met dat staaltje zelfoverschatting. Ploegen als FC Groningen, PEC Zwolle en AZ probeerden in Enschede via vele schijven van achteruit naar voren te komen, maar ze werden daarbij meteen opgejaagd door het pressende FC Twente, dat menig doelpunt aan die druk te danken heeft. Sparta deed het dinsdagavond anders. Trainer Henk Fräser had de kracht van de thuisploeg goed geanalyseerd en gaf zijn spelers de opdracht mee niet op te bouwen van achteruit. Ga voor de lange bal, sla wat linies over en vecht het verderop het veld maar uit. Die opzet slaagde. Een ploeg die een tegenstander opjaagt en tot fouten dwingt, krijgt daar een bepaalde energie van. Het geeft elan en vertrouwen. Dat gretige kreeg FC Twente tegen Sparta maar niet in het elftal, omdat het vanaf minuut één achter de tegenstander aan liep.