Naïef FC Twente geeft in kwartier tijd alles weg tegen PSV

EINDHOVEN - FC Twente dacht zaterdag 45 minuten lang de zaakjes aardig voor elkaar te hebben bij PSV, maar drie snelle treffers na rust maakten een einde aan alle ambities: 5-2. De naïef verdedigende bezoekers werden in Eindhoven telkens over de linkerkant geslacht in de omschakeling.

Bij rust was het 2-2, een kwartiertje na de pauze stond het 5-2 en was alles over en uit voor FC Twente, dat zich telkens op een kinderlijke wijze in de luren liet leggen in de omschakeling. Opvallend: vier van de vijf treffers van PSV ontstonden aan de linkerkant van de Tukkers waar Gijs Smal en Virgil Misidjan geen enkele afstemming hadden bij het defensieve werk.

Trainer Ron Jans had de achterhoede ook op de kop gezet. Zo was er een basisplaats voor Julio Pleguezuelo, waardoor Mees Hilgers naar de rechterkant verhuisde. De defensie was daarmee op drie plekken anders dan een week geleden bij de aftrap tegen NEC.

Geen Unnerstall

De eerste grote teleurstelling kreeg FC Twente vrijdagavond al te verwerken toen doelman Lars Unnerstall liet weten dat hij niet kon spelen tegen zijn oude club vanwege liesklachten. Dat maakte de weg vrij voor Jeffrey de Lange, de vriend van Joël Drommel, die in 2017 de overstap maakte van Ajax naar FC Twente. Voor 23-jarige De Lange was het zijn eerste optreden in de eredivisie, nadat hij vorig jaar zijn debuut maakte in het bekerduel tegen De Graafschap.

Goed begin

Die tegenvaller had aanvankelijk geen invloed op het spel van FC Twente, want de bezoekers begonnen uitstekend in Eindhoven. Al na drie minuten plukte Van Wolfwinkel de bal van de voet van de onzekere Ramalho, waarna de Braziliaan de spits in zijn val meenam. Scheidsrechter Makkelie paste de voordeelregel toe, maar Misidjan kreeg de bal niet langs de attente Drommel.

Niet veel later was het alsnog raak. Smal gaf een heerlijke pass binnendoor op Michel Vlap, die beheerst afrondde: 0-1. Een minuut later was het alweer gelijk. Smal kwam bij het doorstappen op de vrijgelaten Van Ginkel te laat, waarna de bal bij Vertessen kwam. De Belg liet De Lange met zijn schot kansloos: 1-1.

Twee flitsen, twee goals

FC Twente bleef daarna de beter voetballende ploeg. Het nerveuze PSV, dat vooral defensief kwetsbaar was, loerde voor eigen publiek op de omschakeling. Eén zo’n moment leverde meteen een goal op. Misidjan liet na een klein half uur zijn tegenstander Teze veel te makkelijk opkomen, waarna de back de bal bij Zahavi inleverde: 2-1.

Volledig scherm Ramiz Zerrouki loopt weg na zijn treffer. © ANP

Opnieuw Zerrouki

FC Twente was zichtbaar geraakt door die achterstand en kwam tot aan de rust niet meer in het ritme van de eerste fase De slordigheden namen toe en daarmee hielp de ploeg van Ron Jans het zoekende PSV, dat de zieke Götze node miste, onnodig in de wedstrijd. Dat het na 45 minuten toch gelijk stond, dankten de Enschedeërs aan weer een prachtgoal van Ramiz Zerrouki. De middenvelder herhaalde nog eens zijn kunststukje in de beker tegen O.S.S., maar dit keer was het podium een stuk majestueuzer. Met een geweldige knal bracht hij FC Twente naast PSV: 2-2.

Snelle treffer PSV

De eerste kans na rust was voor FC Twente via Vlap, maar binnen een uur had PSV de wedstrijd beslist. Eerst kon Sadilek Vertessen niet afstoppen. De Lange kon in eerste instantie nog redding brengen op de inzet van Vinicius, maar in de rebound was hij kansloos op de inzet van Vertessen: 3-2. Ook de vierde treffer kwam bij de linkerkant van FC Twente vandaan. De Lange redde weer de eerste inzet, maar Vinicius had geen moeite om zijn eerste treffer binnen te prikken: 4-2.

Naïef

Bij de 5-2 lag het veld met één simpele doortikbal helemaal open, waarna Vinicius vrije doortocht had, De Lange omspeelde en wederom scoorde. Zo gaf FC Twente het in korte tijd op een heel naïeve manier weg tegen een allesbehalve groots PSV, dat daarvoor nog regelmatig door de eigen aanhang werd uitgefloten.

Jans bracht daarna nog vier wissels tegelijk, maar het duel was toen allang en breed gespeeld voor FC Twente, dat uit de laatste drie duels slechts één punt haalde.