Nakamura en Aburjania in wedstrijdselectie FC Twente

Trainer Gonzalo Garcia wil nog niet kwijt of ze meteen voor een basisplaats in aanmerking komen. De middenvelder Aburjania speelde al tijden geen wedstrijd, de aanvaller Nakamura is wel wedstrijdfit omdat hij midden uit de Japanse competitie de overstap maakte.

Met PSV krijgt FC Twente direct een titelkandidaat op bezoek bij de rentree in de eredivisie. Hoewel de competitie nog moet beginnen, zit de druk er bij de Eindhovenaren al flink op na de uitschakeling in de voorronde van de Champions League en het verlies tegen Ajax in de Johan Cruijffschaal ,,Sommige mensen zeggen: dit is een goed moment om ze te treffen, want het stormt er", zegt Garcia. ,,Maar tegelijkertijd kun je ook zeggen dat het misschien wel een slecht moment is, omdat ze in eergevoel en hart zijn aangetast. Achteraf weten we het antwoord. Wat in elk geval overeind blijft is dat PSV één van de topteams van Nederland is.”