Nakamura keert na schorsing terug bij FC Twente

Bij FC Twente zijn ze niet in de war geraakt van de pijnlijke nederlaag in de derby tegen Heracles, zegt trainer Gonzalo Garcia. Het was voor de Enschedeërs de eerste grote tegenvaller van het seizoen. Maar het verlies kwam wel onverwacht, erkent hij. „Het was in eerste instantie wel een shock, omdat we vertrouwen hadden en dachten dat we zouden gaan winnen”, aldus de oefenmeester. „De les die je uit zo’n wedstrijd moet trekken is dat je 90 minuten lang geconcentreerd moet zijn, want één slaapmoment kan je fataal worden. Wij letten voor rust één keer bij een lange bal niet op en de wedstrijd stond op z’n kop. Wij speelden in de eerste helft niet ons beste spel, maar we waren wel veel beter dan Heracles. Maar in plaats van je dat je in de rust met twee of drie goals verschil bij elkaar zit, stonden we nu achter. Mentaal was dat lastig. In de tweede helft hebben we ondanks het vele balbezit te weinig afgedwongen. We zochten te vaak de drukte op, maar het is ook niet makkelijk om kansen te creëren tegen ploegen die met zoveel mensen in het strafschopgebied staan. Zelfs de topteams in de wereld hebben daar vaak moeite mee. Vervolgens scoort de kleinste man van het veld met het hoofd de 1-3 en dat was het breekpunt. Dat mag ons niet overkomen.”