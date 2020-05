Nakamura op weg naar uitgang bij FC Twente

De 19-jarige Japanse aanvaller is voor twee jaar gehuurd van Gamba Osaka, maar in Enschede kwam hij na de winterstop nauwelijks meer in actie. Nakamura is inmiddels teruggekeerd naar Japan. Alle partijen zijn op dit moment aan het kijken hoe de huurovereenkomst ontbonden kan worden. FC Twente wil niet reageren op de aanstaande breuk. Technisch directeur Ted van Leeuwen noemde het ‘destijds een klein wonder dat een club met zo weinig middelen zo’n groot talent had binnengehaald’.