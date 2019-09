Nakamura terug in basis FC Twente

ballen verstand 'Het is cult om naar een uitwed­strijd van FC Twente te gaan’

27 september ENSCHEDE – In de Ballen Verstand van deze week kijken Fardau en Leon vooruit richting speelronde 8 in de eredivisie. Kan FC Twente zich in Rotterdam tegen het geplaagde Feyenoord herstellen na de nederlaag in de Twentse derby? En neemt Heracles het goed gevoel van de historische overwinning mee naar Den Haag, tegen AZ?