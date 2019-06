Nicky Kuiper terug bij FC Twente

FC Twente Vrouwen speelt voorronde Champions League in eigen regio

11 juni ENSCHEDE - Landskampioen FC Twente Vrouwen is in augustus gastheer bij een van de kwalificatietoernooien in de voorronde van de UEFA Women’s Champions League. De vrouwenploeg is een van de veertig deelnemende teams die zullen strijden voor een plek in het hoofdtoernooi.