Niet het verlies, maar de blessures zorgen voor de kater bij FC Twente

De diagnoses zijn op de vroege vrijdagmorgen nog niet gesteld, maar bij FC Twente bestond donderdag na het duel de vrees dat beide spelers lange tijd afwezig zullen zijn. Als dat zo is, is dat een enorme domper voor het elftal van Ron Jans. FC Twente was tot dusverre bezig aan een bijna achteloze wandeling door de competitie. Natuurlijk waren er hier en daar misstappen, onnodige nederlagen en slechte wedstrijden. En uiteraard viel er onderweg wel eens een speler geblesseerd weg. Maar in het grote geheel stelde dat allemaal niet zo veel voor en was FC Twente bezig met een uitstekend seizoen.