Nieuw avontuur in Twente begint in stilte, thuis achter de laptop

ENSCHEDE De datum van 1 april staat al tijden omcirkeld in de agenda van Dominique Scholten (31). Maar zijn eerste werkdag als manager academie van de nieuwe FC Twente/Heracles Academie begint in stilte, thuis achter de laptop.

Het is een vreemde gewaarwording om in crisistijd te beginnen aan een nieuwe uitdaging. "Het afscheid bij NEC was al net zo vreemd", zegt Scholten. "Je wilt iedereen een handje geven en op een goede manier de deur achter je dichtdoen, maar opeens zie je niemand meer. Gelukkig heb ik mijn werk wel kunnen afronden en hadden we de jeugdselecties voor komend seizoen al voor 95 procent ingevuld."

Toch aan het werk

Scholten was drie seizoenen werkzaam bij NEC als manager jeugdopleiding en hoofd jeugdscouting. In gedachten zag hij zich vandaag al op het trainingscomplex in Hengelo zitten. Kennismaken, praten over voetbal, een beetje ouwehoeren met wat oude bekenden. Het horen van de noppen op de gang van de voetballers. Dat werk. Maar door de coronacrisis begint hij zijn nieuwe job thuis, in Nijmegen.

"Dat is natuurlijk best gek. Ik heb voor het uitbreken van de crisis al wel met een paar mensen gesproken en tegen sommige trainers heb ik vroeger gevoetbald. Maar je wilt het liefst zo snel mogelijk alle mensen de hand schudden en aan de slag gaan. Dat loopt even anders, al heb ik de laatste weken al wel veel overleg via Skype om wat dingen af te stemmen."