Nieuw: Eredivisie Cup bij de vrouwen, FC Twente treft PSV

De Eredivisie Cup is een nieuwe competitie in het vrouwenvoetbal. Alle Nederlandse eredivisieclubs doen hieraan mee. De opzet behoeft enige uitleg. De teams spelen in een laddercompetitie, die is ingedeeld op basis van vier niveaus. De indeling is gebaseerd op basis van de eindstand in de eredivisie van het afgelopen jaar. Vandaar dat FC Twente begint als koploper.