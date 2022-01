Nieuw middenveld FC Twente: Wie is Casper Staring? ‘Hij is onze Busquets’

De laatste keer dat Casper Staring minuten maakte in de competitie? Daarvoor moeten we terug naar 11 september, naar de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht, toen hij welgeteld drie minuten meedeed als vervanger van Wout Brama. Sindsdien zat hij elke week bij de selectie, maar kwam hij, met uitzondering van het bekerduel tegen de amateurs van OSS’20, niet meer in het veld. Eén keer eerder stond Staring in zijn loopbaan in de basis en dat was vorig seizoen tegen Willem II toen hij de zieke Kik Pierie centraal achterin verving.