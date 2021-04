Nieuwe directeur FC Twente moet het geld voor het voetbal binnenhalen: ‘Wij hebben als club de komende jaren enkele uitdagingen’

Ajax, PSV, Feyenoord, AZ, FC Groningen, Willem II, Fortuna Sittard, RKC en Heracles hebben één ding met elkaar gemeen: ze hebben allemaal een algemeen directeur die zelf ook topsport heeft bedreven of op een bepaald niveau heeft gevoetbald. FC Twente liet in de zoektocht naar een opvolger van Paul van der Kraan ook in de advertentie opnemen dat een bepaalde affiniteit met topsport en de regio een pre is. Des te opvallender is het dat de club is uitgekomen bij een man die werkte bij internationale reclamebureaus en die Radio538 in Nederland op de kaart zette. De grootste sportprestatie die Jan-Willen Brüggenwirth ooit heeft neergezet, was het vijfmaal voltooien van de marathon van New York, als recreant. „Maar er zijn ook genoeg stabiele clubs die worden gerund door mensen die niet uit de sport komen”, zegt de afzwaaiende algemeen directeur Paul van der Kraan, die voordat hijzelf bij FC Twente binnenkwam al ervaring in het betaalde voetbal met zich mee torste.