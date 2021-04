Nieuwe hoofdsponsor FC Twente vrouwen komt op voor talent in de regio

De cijfers zijn genadeloos voor FC Twente

4 april ENSCHEDE - FC Twente heeft niet eerder in de historie zo’n laag winstpercentage thuis gehad als dit seizoen. In het jaar dat er geen publiek in het stadion komt, blijft de statistiek hangen op slechts 21.4 procent. Zaterdag tegen Vitesse (1-2) lukte het de ploeg van Ron Jans voor de tiende keer op rij niet om te winnen in Enschede: 1-2.