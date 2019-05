Nieuwe trainer FC Twente: ook een ervaren trainer is geen garantie

Gonzalo Garcia Garcia is de volgende die in staat wordt geacht vanuit de tweede lijn de vooruitgeschoven post in te nemen. Het is een risico, klopt. Je hoort het bijna overal en altijd: Het trainerschap is een ervaringsjob. Garcia Garcia is nog maar twee jaar actief als assistent en FC Twente is nou niet bepaald de makkelijkste club van het land om te runnen. In Enschede ligt alles onder een vergrootglas en is de moeilijkheidsgraad enorm.